Интересно, будет ли американцам обидно увидеть свежие кадры с горящей техникой?

С помощью ТГ-канала "Военный обозреватель" в мировой Сети появились свежие фотографии американского танка Abrams, переданного Пентагоном в украинской армии. Продукция General Dynamics Land System была обнаружена рядом с Купянском в Харьковской области в прифронтовой полосе.

О том что тяжелые американские бронемашины фактически уже на Украине, появились первые фотографии в начале ноября, где из-за боязни обнаружить западный образец танкостроения перед расставившими приоритет в его уничтожении российскими бронебойщиками, Абрамс приходилось прятать в глубоких траншеях. Причем в тылу. По данным российской разведки удалось установить, что образцы доверили 4-й танковой бригаде ВСУ.

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Источник фото: rbc.ru







Между тем в западной прессе активно муссируются слухи о неспособности Abrams эффективно воевать на зыбком черноземе украинских степей. К тому же всё это становится только хуже из-за наступившей осенней стужи, когда первая попавшаяся глубокая лужа может стать непреодолимым препятствием для тяжелой машины. А в неудачный момент спасения из грязевого плена могут прилететь барражирующие боеприпасы россиян, только и ждущие удобного момента для уничтожения неподвижной техники. И как писали в публикации Business Insider, Абрамсы из-за осенней слякоти будут применяться весной. Но как оказалось, эксперты издания дали ошибочный прогноз. Да и острый дефицит с тяжелой бронетехникой вынуждает украинский Генштаб рисковать.





Источник фото: ТГ-канал "Военный Обозреватель"





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А вот кто точно решил воздержаться рисков, так это высшее командование американской армии, отправившее Украине вместо относительно свежей версии Abrams M1A2 полностью устаревшую M1A1, в добавок лишённую урановой брони и секретного оборудования, которое при некоторых обстоятельствах может быть передано Москве в случае оставления танка на передовой. Пример целой ракеты HIMARS, оказавшийся у россиян, кое-чему научил американцев.