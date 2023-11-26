А кто-то до сих пор верит в ржавые ракеты и страну-бензоколонку

Дмитрий Медведев посетил индустриальный парк "Руднево" и увидел там разновидность ударного беспилотника, вооружённого ракетами. Новинка оказалась безэкипажным вертолётом, вооружённым тремя управляемыми реактивными снарядами. Причем ракеты способны поражать цель с помощью лазерного наведения.

За визитом замглавы Совбеза РФ особенно пристально следили в украинских СМИ, где в Defense Express отметили, что новый ударный дрон разрабатывался ещё до начала СВО, но спецоперация в значительной мере подстегнула инженерные и конструкторские работы. И теперь перспективная новинка находится на финале своей готовности к рабочему образцу.

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Так же по данным украинских масс-медиа, ракеты, приспособленные в качестве бортового вооружения "Термита", обладают высокоточными характеристиками с максимальной дальностью пуска в 6 километров, а вертолетный дрон разгоняется до 150 км/ч с максимальной длительностью полёта до 6 часов.

Производством ударной новинки занимается конгломерат фирм "Кронштадт".









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А тем временем в западном издании Economist с суровой достоверностью констатируют, что российские РЭБ своей эффективностью превращают западное ракетное вооружение и беспилотные атаки в безвредные игрушки для больших мальчиков, когда воздействие электронных глушилок и блокираторов GPS-сигналов позволяет россиянам безопасно перехватывать ракеты авиационного базирования SCALP и их британский аналог Storm Shadow, а так же ракеты GMLRS, запускаемые с РЗСО HIMARS. Причем такая же незавидная судьба касается и дронов НАТО, бесполезно кружащих после воздействия электромагнитных лучей в воздухе.