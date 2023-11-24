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Что такое рыть яму самому себе, наглядным образом продемонстрировал российский певец Эдуард Шарлот, сначала порвавший свой паспорт в провокационном июньском видео, а затем наговоривший на камеру на ряд статей российского Уголовного кодекса. 48 часов назад Ленинский районный суд Санкт-Петербурга "наградил" музыкального исполнителя 13-я сутками административки за мелкое хулиганство. Но это только начало проблем музыканта.
По словам руководительницы "Лиги безопасного Интернета" Екатерины Мизулиной, такая творческая личность, как Шарлот, получила обвинение по серьёзным статьям УК — "Реабилитация нацизма" (2 эпизода) и статья "Оскорбление чувств верующих".
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Источник фото: vz.ru
Исполнитель был задержан в воздушной гавани Пулково, где за его активной "гастрольной" деятельностью в Израиле помимо поклонников, видимо очень пристально наблюдали российские силовики.
Между тем "звезда" уже извинилась под запись, и даже пообещала больше не демонстрировать подобные перформансы, но по сообщению ТГ-канала "Mash", искреннее раскаяние не больно-таки помогло Эдуарду — после завершения административного ареста его ждёт этап в Самарскую область. В совокупности "герою" публикации грозит до 6 лет российской тюрьмы. Рассчитывал ли на такие последствия несостоявшийся музыкант? Вопрос на миллион долларов.