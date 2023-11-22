Вот что бывает, когда хайп угас, а тебе приходится собирать на обратный билет донаты

Когда волна популярности проходит, или как говорит сегодняшняя молодёжь, хайп спал, ты остаешься никому ненужным и неинтересным, кроме сотрудников Центра по противодействию экстремизму, задержавших в воздушной гавани прямо после прибытия некого Эдуарда Шарлота, оказавшегося певцом и по совместительству блогером. Его творчество мало знакомо широкому кругу любителей популярной музыки, но исполнитель попытался заполучить известность сомнительными способами — разорвать свой собственный российский паспорт на камеру и отметиться рядом крайне неоднозначных заявлений, попадающих в строгие рамки правонарушения. Но видимо жизнь на чужбине оказалась настолько невыносимой, что музыкант решил вернуться в Россию, прекрасно понимая, что дальше будет не всё так "просто".





реклама

Источник фото: rg.ru





По информации ТГ-канала Mash, возвращенцу грозят три статьи. Но для певца есть плюс — это статьи Административного кодекса. Эдуард обвиняется в мелком хулиганстве, в порче паспорта и дискретизации ВС РФ. Шарлот известен тем, что числился в качестве участника "Песни на ТНТ" и один раз принимал участие в шоу "Вечерний Ургант".

Но то ли время лечит, то ли Шарлот осознал, что родина на всю жизнь одна, и принял взрослое решение вернуться домой. Правда предусмотрительный "деятель культуры" не забыл подстелить соломку и выпустил оправдательный ролик, где назвал Россию самой "родной страной" и пообещал отстаивать "русскую культуру". В финале видео Эдуард попросил своих поклонников выслать деньги на обратный билет.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Чуть позже появилось видео на ТГ-канале "Shot", где Шарлот объяснил все свои неблаговидные поступки.