Этим самолётом в открытую восхищаются на Западе

Руководитель ОАК Юрий Слюсарь заявил, что авиационная фабрика, создающая тяжелые двухдвигательные истребители Су-57, готовится передать перспективные бомбардировщики в действующую российскую армию. Вся партия свеженьких многофункциональных воздушных бортов будет передана в ВКС РФ ещё до конца этого года. Все передаваемые образцы прошли курс воздушных и наземных испытаний и находятся уже на месте несения службы на военных аэродромах.





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Источник фото: рбк.ру





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Практически во время любых упоминаний в западной прессе, причем как в специализированной, посвящённой только военной технике, либо как мейнстримной, продукция авиационного завода Комсомольский-на-Амуре, всегда заслуживает восторженные комплименты. Иностранные оружейные эксперты хвалят реальное, а не показное, в отличие от американских F-22 и F-35, участие в конфликте высокой интенсивности, где российская машина участвует в прорыве глубоко эшелонированной противовоздушной обороны ряда украинских объектов, и не боясь противодействия, вступает в воздушный бой с истребителями ВСУ, застигнутыми врасплох на дальних расстояниях, не в силах выдержать конкуренции с куда более совершенным бортовым оборудованием и перспективным ракетным вооружением класса "воздух-воздух", способным поразить цель на удалении в 200 километров, тем самым обеспечивая полную безопасность российским лётчикам. Потому что на Западе, а конкретно в странах-членах НАТО, нет чего-то аналогичного, а тем более такого вооружения нет у ВСУ, довольствующимися старыми советскими разработками.