Точность прилета новинки в 5-метровый круг впечатляет

Российское МО выпустило демонстрационный ролик с бомбами, оснащенными модулем УМПК, и раскрыло их характеристики. Именно такими высокотехнологичными образцами атакуются позиции украинской армии в городе-крепости Авдеевке, удерживаемом ВСУ ещё с 2014 года, но уже постепенно отвоевываемом, и ряде других первостепенных прифронтовых направлений.

Так, в материале рассказывается об усовершенствованном варианте УМПК с 2-метровыми раскрывающимися крыльями и носовыми обтекателями, в добавок для увеличения дальности полёта была интегрирована реактивная силовая установка, позволившая новому проекту пролетать существенные 100 километров.

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Источник фото: скриншот из видео





Нововведения на основе УМПК сделали возможным для российской авиации успешно действовать и атаковать с высокой точностью в безопасном периметре, свободном от ПВО противника.





Источник фото: скриншот из видео





Переделанными классическими авиационными боеприпасами вооружаются истребители с функцией бомбардировщика, такие как Су-30, Су-34 и Су-35. В настоящий момент один борт несёт 2 таких бомбы. Но уже вполне успешно ведутся работы над сбросом сразу 4-х умных снарядов.

Против попадания ФАБ с бетонобойной начинкой практически невозможно устоять украинским бункерам на передовой под той же Авдеевкой, созданных по методичкам полевой фортификации стран НАТО, о чем признают открыто сами украинские военные.





Су-35. Источник фото: google.com





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А на днях в сети появилось подтверждающее видео, что модули коррекции и полета были успешно смонтированы на бомбы с кассетной боевой частью РБК-500, вынуждающих ВСУ нести потери при ротации и иных операциях, будучи уже не способными спрятаться не только на открытой местности, но и в лесных массивах и лесопосадках. Заряд шрапнели в суббоеприпасах способен поражать не только живую силу, но и легкую бронетехнику, а так же сохраняет энергию кинетического удара после попадания и выхода через слои дерева во время атак украинских укреплений в лесах, например, в битве за Серебрянский лес под Кременной.