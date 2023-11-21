Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
ВКС РФ показали атаку кассетными бомбами ночью — позиции ВСУ были уничтожены РБК-500 ШОАБ
В обмен ударами кассетными боеприпасами можно играть вдвоём

реклама

   Фронтовая авиация ВКС РФ нанесла очередной удар кассетными воздушными боеприпасами по позициям ВСУ. В ТГ-канале "Сводки и аналитика СВО" продемонстрировали кадры ночной работы воздушных подразделений российской армии, наносящих удары РБК-500. 


реклама

Источник фото: amigomodels.ru


    Причем из-за проведения огневого налёта в тёмное время суток, можно понять, почему атака суббоеприпасами похожа на метеоритный дождь. Разрывы маленьких бомб, заключенных в одну оболочку, похожи на всполохи падающих с огромной скоростью небольших небесных тел и порождающих красивое природное явление. Правда в отличие от космических гостей, прилет поражающих элементов многочисленных бомб явно пришелся не по нраву окопавшимся украинским войскам. Где был нанесён удар, не сообщается. Между тем, это уже второе подтверждающее видео, демонстрирующее разрывы суббоеприпасов. Первым оказались кадры накрытия блиндажей и окопов ВСУ под Старомайорским.


Источник фото: скриншот из видео ТГ-канала "Сводки и Аналитика"


рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу

    По информации, озвученной в сообщениях ТГ-канала "Fighterbomber", российские военные авиаторы в свое распоряжение получили авиационные боеприпасы РБК-500 ШОАБ-0.5, прошедшие модернизацию, заключающуюся в оснащении советских осколочных бомб с поражающими элементами в виде шариков в 5,5 мм — модулями планирования и коррекции. Как только такой снаряд после сброса и долёта до точки подрыва врезается в преграду, на местности "распыляются" веером металлические осколки, покрывающие большим "одеялом поражения " бомбардируемую местность. Кассетная часть — это очень грозное вооружение.

#вкс рф #рбк-500 #рбк-500 шоаб-0.5
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Россия на СВО массово применила кассетные бомбы РБК-500 – их падение похоже на метеоритный дождь
Четыре или пять бомб оставляют пустоту от позиций ВСУ — экс-генерал рассказал об эффективности ВКС
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Газпром» будет восстанавливать газотранспортную систему в Средней Азии
25
В Иране представили гиперзвуковую ракету "Фаттах-2" - она в 15 раз превышает скорость звука
21
Израильская гиперзвуковая противоракетная система впервые была применена в бою
33
В Сети появились кадры первого массового боевого применения ВС РФ кассетных бомб РБК-500
5
Представлена ​​игровая консоль TerransForce Handle 5 с AMD R7 7840U, 7-дюймовым дисплеем FHD 120 Гц
2
В России запатентовали новый малозаметный сверхзвуковой боевой самолёт
1
Экранизация рассказа Стивена Кинга «Телефон мистера Харригана» от Netflix получила второе дыхание
+
Sony: PlayStation Portal уже продается перекупщиками по завышенным ценам
2
ТАСС: Количество атомных подлодок типа Ясень в распоряжении ВМФ России будет доведено до 12 штук
1
Иранские инженеры создали зенитный комплекс Mehran, способный сбивать американские истребители F-35
5
Новые данные о Samsung Galaxy Fit 3 раскрывают информацию о большем экране и вариантах расцветки
+
Игровой движок Unity 6 с поддержкой многочисленных ИИ-инструментов выйдет в 2024 году
+
Армения продолжает закупать оружие стандартов НАТО, в этот раз им поставят гаубицы MArG 155-мм
3
Eurasian Times: ракеты у России не закончатся никогда
2
Бета-версия Android 14 QPR2 предполагает, что владельцы Pixel получат функцию "Личного пространства"
2
Легендарная GeForce GTX 1050 Ti до сих пор тянет практически все игры с комфортным FPS
19
Иран показал обновлённую гиперзвуковую ракету Fath-2
1
Актер «Ходячих мертвецов» наконец-то получил главную роль в фильме о Человеке-пауке
+
Росатом построит два энергоблока на крупнейшей атомной электростанции России
2
РСЗО "Торнадо-С" стремительно догоняет "Искандер" по мощности заряда и дальности запуска
+

Популярные статьи

6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
189
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 5
23
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
29
Особенности конкурса «Мисс Вселенная 2023» – победительница, трансгендеры и другие моменты шоу
14
Итоги гоночного уик-энда 18-19 ноября
2
Saab 36 Vargen – сверхзвуковой бомбардировщик, проектировавшийся для ядерного противостояния с СССР
7
Архитектура RISC-V — новое поле битвы технологической холодной войны
8
Налог на Xbox (Xbox Tax) — новая заваруха с игровым подразделением Microsoft
3
Мои пространные рассуждения о воинственном феминизме Голливуда и попытках борьбы с ним
+
Как избавиться от многих проблем с Windows, играми и софтом на ПК в 2023 году — мой опыт
13

Сейчас обсуждают

Umid Xaydarov
12:10
каклы
Жителя Сахалина приговорили к трем годам за отказ участвовать в СВО
valderm
12:06
во долбошлеп, тебе на порохаб ...
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
Александр Шатон
12:06
И ещё вопрос: какие-то дополнительные провода/комплектующие/вентиляторы и т.п. нужны?... Не сочтите за глупость, просто я впервые решил сам собрать компьютер...
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Ноябрь)
Марат Аскаров
12:04
а кто то нападал на Родину?
Жителя Сахалина приговорили к трем годам за отказ участвовать в СВО
OgoGoLog
12:01
Дитятку своего уже "RCH 155" назвал?
Германия поставит ВСУ новейшие САУ, способные вести огонь с высокой точностью на ходу
Жопез Боррдель
11:59
сто пудлов, а то эти чахлые бичи носятся со своим нищебродством и орут - это норма. Да шли бы они нафиг.
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
Апшеронский скакел
11:58
Я про другое имел ввиду вообще, а ты влез со своим диском в оперативе
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
_KVV
11:54
Если он присягу давал, то какое там ст. 332 УК РФ («Неисполнение приказа»), Тут измена Родине.
Жителя Сахалина приговорили к трем годам за отказ участвовать в СВО
samoyla_yt
11:53
Теперь в тюряге...
Жителя Сахалина приговорили к трем годам за отказ участвовать в СВО
valderm
11:53
.Л.О.Ш.А.Р.А.
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем