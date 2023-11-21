В обмен ударами кассетными боеприпасами можно играть вдвоём

Фронтовая авиация ВКС РФ нанесла очередной удар кассетными воздушными боеприпасами по позициям ВСУ. В ТГ-канале "Сводки и аналитика СВО" продемонстрировали кадры ночной работы воздушных подразделений российской армии, наносящих удары РБК-500.





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Источник фото: amigomodels.ru





Причем из-за проведения огневого налёта в тёмное время суток, можно понять, почему атака суббоеприпасами похожа на метеоритный дождь. Разрывы маленьких бомб, заключенных в одну оболочку, похожи на всполохи падающих с огромной скоростью небольших небесных тел и порождающих красивое природное явление. Правда в отличие от космических гостей, прилет поражающих элементов многочисленных бомб явно пришелся не по нраву окопавшимся украинским войскам. Где был нанесён удар, не сообщается. Между тем, это уже второе подтверждающее видео, демонстрирующее разрывы суббоеприпасов. Первым оказались кадры накрытия блиндажей и окопов ВСУ под Старомайорским.





Источник фото: скриншот из видео ТГ-канала "Сводки и Аналитика"





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По информации, озвученной в сообщениях ТГ-канала "Fighterbomber", российские военные авиаторы в свое распоряжение получили авиационные боеприпасы РБК-500 ШОАБ-0.5, прошедшие модернизацию, заключающуюся в оснащении советских осколочных бомб с поражающими элементами в виде шариков в 5,5 мм — модулями планирования и коррекции. Как только такой снаряд после сброса и долёта до точки подрыва врезается в преграду, на местности "распыляются" веером металлические осколки, покрывающие большим "одеялом поражения " бомбардируемую местность. Кассетная часть — это очень грозное вооружение.