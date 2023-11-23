И это жутко не нравится украинскому Генштабу

Украинская армия с каждым новым днём проведения российской спецоперации находится под непрекращающимся давлением со стороны ВС РФ, причем весомый вклад в неудобства для ВСУ вносят ударные вертолеты россиян. Одним из таких стал Ка-52 "Аллигатор", чьи цепкие ракеты стали настоящим бичом для бронетехники Киева, в том числе и хорошо бронированных западных танков. Противотанковой ракете "Вихрь" довольно всё равно, кто перед ней на полях сражений — немецкий Leopard, считающийся одним из лучших танков современности, или британский Challenger 2 с композитной броней. Оба этих образца современного западного танкостроения оказываются не у дел, как только встречаются с серьёзным оппонентом в лице вооружения Ка-52, сообщает Business Insider.





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Источник фото: eurasiantimes.com







В публикации ставится особый акцент на "Аллигаторе", в момент украинского контрнаступления, которое завершилось в ноябре, встретившим массированный натиск Bradley, Leopard и иных НАТОвских бронемашин шквальным огнём тяжелого вооружения. Причем по информации британской разведки, с начала лета вертолетная группировка россиян укрепилась ещё больше. После чего западные мозговые центры военных аналитиков стали думать, как прекратить эту гегемонию или хотя бы существенно её ограничить. И общими помыслами пришли к выводу, что это должны сделать американские ракеты ATACMS. Правда результаты, на которые надеялись в Брюсселе, оказались ложными целями: вертолетные полки никуда не сдвинулись с прифронтовых аэродромов и баз, а Ка-52 в перманентном режиме патрулируют опасные направления, неся доминантную угрозу живой силе и бронетехнике ВСУ прямо сейчас.





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Источник фото: weaponsystems.net

