Теперь охота на Leopard и Abrams будет продолжаться в усиленном режиме и ночью

Ка-52М "Аллигатор" получит актуальную версию подфюзеляжного радара-сканера с радиусом угла обзора в 360 градусов. Благодаря современной электронной начинке российский разведывательно-ударный вертолет сможет проводить разведывательные действия на местности при любой погоде и в любое время суток, тем самым позволяя и наземным силам вести успешную боевую работу даже ночью.

Обновленная версия РЛС в составе вертолетного комплекса обнаружения сразу же будет брошена для проверки своих боевых характеристик непосредственно на передовую в зоне проведения российской спецоперации на Украине сообщил информированный источник РИА Новости.

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Источник фото: google.com







И даже если противник будет использовать средства подавления бортовой электроники или иные системы наведения помех, новая подфюзеляжная РЛС позволит обходить такие принудительные ограничения и успешно в усложненных условиях находить и идентифицировать военные объекты с "замаскированной" радиолокационной заметностью и выдавать целеуказание своим подразделениям, если потребуется, и в режиме высокой детализации.

Сама антенна-сканер функционирует в сантиметровом диапазоне, находя как наземные силы в виде бронетехники и человеческих групп, так и воздушных оппонентов, таких как самолеты и вертолеты.

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Помимо режима "разведчик", модернизированный Аллигатор может и самостоятельно при нулевой видимости без внешней помощи выбивать тяжелую бронетехнику перспективными противотанковыми ракетами "изделие 305" и "Вихрь". На долю последних пришлось львиное количество уничтоженных немецких Леопардов в ходе битвы за Работино.