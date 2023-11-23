И это рассказ украинского премьера Дениса Шмыгаля

О непростой судьбе украинского контрнаступления на юге Запорожской области в беседе с авторитетным изданием Financial Times, решил поделиться киевский премьер-министр Денис Шмыгаль, заявив о так называемом разминировании в "ручном режиме". По словам высокопоставленного чиновника, украинские военнослужащие, в том числе и девушки, используют только мускульную силу рук, передвигаясь ползком, разминируют бескрайние минные посевы россиян. Почему не используются так называемые машины разминирования, в некотором количестве переданные западными союзниками президента Владимира Зеленского, не часто появляющийся на страницах зарубежной прессы функционер, оставил без ответа. Но не только мины и дефицит бронетехники "мешают" Шмыгалю. В публикации азиатской газеты Japan Times во многом "виноваты" обыкновенные полевые мыши, в массе своей решившие обосноваться в комфортных условиях украинских окопов, и как бы между делом уничтожающие в огромном количестве проводные линии связи с генштабом ВСУ.





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Но что интересно, обозреватели FT сообщают своему читателю, под запрет в восточноевропейской республике попало слово "тупик". А всё из-за того самого интервью генерала Залужного, где главком ВСУ прямо указал, что прорыва российских позиций ожидать не стоит. Ведь в офисе украинского президента Зеленского картинка совсем другая: по словам Владимира Александровича, ещё до наступления нового 2024 года, украинская армия совершит как минимум два контрнаступления. Правда, у такого чрезмерно оптимистичного заверения появилась целая волна скептиков, видящих прямо сейчас вместо стремительных атак ВСУ вовсе не фигуральную потерю второго "Бахмута" — города Авдеевки.