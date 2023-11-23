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Japan Times: У ВСУ нарушилась координация на передовой — многочисленные мыши перегрызли провода
Когда весь свет против тебя, и даже мелкие грызуны

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   В ВСУ столкнулись с неожиданным соперником, атаковавшим живую силу в местах проживания на передовой. Полевые окопы и блиндажи стали убежищем для многочисленных грызунов, ввиду наступающих холодов ищущих теплые места. Причем полевые зверушки не стали добрососедствовать с украинскими военнослужащими, а с ходу бросились атаковать архиважную проводную связь, по которой посредством интернет-соединения осуществляется взаимодействие подразделений и координация со стороны украинского Генштаба. О крайне непростой ситуации между зверями и бойцами украинской армии решило рассказать издание Japan Times.


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Источник фото: lenta.ru


   По словам солдата Дмитрия, минувшей зимой на фронте он не встретил ни одной мыши, а этой осенью мелкие проказники сколотили целую "армию". Причём у мужчины уже есть первые потери — животные не оставили живого места на его свитере, который своему любимому прислала супруга. Кроме личных вещей, почему-то полевым жителям от природы пришлись по вкусу и терминалы Starlink, по которым осуществляется связь с вышестоящим командованием.


Источник фото: Телеграм


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   Как считает журналист, украинские окопы привлекают грызунов прежде всего теплом и едой, на что солдаты Киева отвечают ловушками. Но словно этого мало, в спокойном тылу на западе Украины местные командиры проводят махинации с закупками для передовой, когда закупленные для обогрева полевых позиций генераторы электричества воруются, а на фронт поступает менее 15% от ожидаемого. Тем самым автор публикации намекает, что свои "мыши" есть и в глубоком тылу, с зубами куда большими, чем у животных в окопах.

#japan times #мыши в всу #мыши в окопах всу #на передовой
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