Станьте садовником всего за 18 евро

В компании iGreen решили озаботиться экологическим наследием, которое останется после компании, точнее после использования аксессуаров для мобильных устройств известной Apple. Так фирма представила линейный ряд чехлов, выполненных из семян различных полевых и домашних растений. Так любителям природы можно выбрать защитные кейсы из ромашки, базилика и незабудки. При всём при этом каждому цветку соответствует свой окрас. На выбор представляются накладки из желтого, зеленого и голубого цветов.

А когда вам надоел конкретный чехол, вы можете его не выкидывать, а просто "закопать" в горшок для цветов с углом наклона в 30 градусов. Спустя 48 часов должны показаться первые восходы. Первым о необычном решении ввиду усилившейся экологической повестки на Западе сообщил Design Boom.

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В российской рознице такой чехол можно купить за 2000 рублей. Источник фото: ru.mmore.net







По утверждению производителя, "зеленое изобретение" выполнено в строгих рамках биоразлагаемого материала с фундаментом из кукурузного наполнителя на основе крахмала. Такое вещество не воздействует в рамках негативных факторов на окружающую среду, а полностью разлагается в почве оценочно за полгода.

Заинтересованному покупателю предлагаются чехлы для линеек 13-й, 14-й и 15-й серии яблочной продукции. Украшение обойдется в 18 евро за одну единицу продукта.

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Но вот что любопытно, проводились ли исследования в самой компании, как условный "зеленый ковер" относится к постоянным перегревам новомодного гаджета в 15-й модели, ведь повышенная температура явно не способствует долгой сохранности способности не просто "растворяться" в земле, а дать новый урожай, как обещано в пресс-релизе iGreen.