Северной и южной группировке ВС РФ осталось пройти 4 км до встречи с друг другом

Пока украинский президент Владимир Зеленский обещает до конца 2023 года провести как минимум два контрнаступления, его украинский гарнизон в полуокруженной Авдеевке продолжает находиться в критическом положении, будучи в самом скором времени окончательно заблокированным и "переваренным" превосходящей российской группировкой. О том, что всё так непросто для ВСУ, здесь свидетельствует появление первых так называемых "огневых мешков", которые были в момент финального штурма в Бахмуте (Артемовске). Первые сообщения об этом появились в "Военной хронике".

Согласно отечественным военкорам, день ото дня ВСУ всё сложней и сложней находиться в пригороде Донецка, даже несмотря на функционирование двух "дорог жизни" — асфальтовой и грунтовой: перебрасываемые резервы не успевают закрепиться на новых позициях, будучи потрепанными уже при движении по двум оставшимся магистралям, терзаемые огнём артиллерии и атаками ВКС РФ, использующими кассетные боеприпасы. А теперь вот ещё и "огневые мешки", пишут журналисты.

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Источник фото: inosmi.ru





Да и не стоит исключать фактор усталости и расконцентрации внимания украинских военнослужащих, находящихся практически под перманентным огнем российских сил, ведущих наступление волнами, как это делала некогда в районе Бахмута та самая ЧВК "Вагнер", наводящая содрогание на сердца выживших бойцов ВСУ, прошедших бахмутскую мясорубку.

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А по сообщению ТГ-канала "Военное дело", северной и южной группировке ВС РФ, участвующей в штурмовых мероприятиях, до встречи с друг другом осталось пройти 4 километра в узкой горловине авдеевского пока что полукотла.