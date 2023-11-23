Но какое дело пану Зеленскому до очередного котла?

Украинский президент Владимир Зеленский и его руководство армии повторяет одну и ту же ошибку который раз, на этот раз в Авдеевке — в момент, когда дальнейшее промедление делает положение полуокружённой группировки безнадежным перед лицом полного охвата, генералитет ВСУ отчего-то думает, что всё не так уж плохо, и продолжает с упорством обреченного сосредотачивать на насквозь простреливаемой местности всё большее количество живой силы и такой драгоценной бронетехники. Что это, как не военная глупость? Таким вполне резонным восклицанием-вопросом решили задаться на польском портале Interia, решив разобрать неутешительные прогнозы для украинской армии в пригороде Донецка Авдеевке.





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Источник фото: 19rusinfo.ru







Польские обозреватели считают, что ВС РФ фактически в без пяти минут от окружения украинского гарнизона в Авдеевке, а её штурмовые группы только и ждут команды, дабы полностью прекратить сообщение полуокружённой группировки с остальной территорией Украины. И, по мнению журналистов, перед их глазами предстал тот самый мрачный сценарий, который уже был когда-то "написан", неиллюзорно намекая на Бахмут. Причем всё повторяется до тех самых мельчайших подробностей: пути снабжения насквозь простреливаются российской артиллерией, а штурмовики ВС РФ двигаются на встречу к друг другу с севера и юга. Такое расстояние в наиболее узкой горловине составляет 7 километров.

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На данный момент под контролем ВСУ находятся две "дороги жизни" — грунтовая и с твердым покрытием. Причем обе находятся под бесконечным круглосуточным огнем россиян.