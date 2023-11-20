Одна подобная бомба способна превратить бронетанковую колонну в один пылающий до небес единый факел

Российская армия использовала над украинскими позициями массовую атаку кассетных боеприпасов, для внешнего наблюдателя похожую на метеоритный или огненный ливень. По укреплениям ВСУ в округе Старомайорского отработали бомбы РБК-500 с кассетной боевой частью. Возможно именно этого добивались в Пентагоне, передав в качестве "исключения" неконвенционное (в ряде стран) вооружение?

Поэтому хотел украинский Генштаб того или нет, но в игру с суббоеприпасами можно играть вдвоём. Что сегодня и вышло. Так в ТГ-канале "Воин DV" появилось подтверждающее видео прилёта большой бомбы, из которой вылетели мини-заряды с кучей поражающих элементов. Атака таким снарядом-бомбой способна превратить за одно попадание колонну тяжелой бронетехники в одни горящий длинный факел. Что уж говорить о попадании\взрыве над позициями пехоты противника.

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Источник фото: google.com





Строение бомбы выглядит таким образом: в одном воздушном боеприпасе находится одна кассета. А в одной кассете — 15 противотанковых мини-боеприпасов "Мотив-3". В бомбе есть контроллер высоты, запускающий процесс "вееризации" этих мини-снарядов, разлетающихся по местности. Для усиления эффекта, каждый суббоерпипас наделен тормозящим парашютом, а в корпус интегрирован инфракрасный датчик, позволяющий находить подходящую мишень для атаки с радиусом поиска в 100 метров. Если обнаружен БМП или танк, снаряд устремляется в сторону цели. Причем для выжигания брони образуется кумулятивная струя с раскаленной медью с эффектом бронепробиваемости до 150 мм.





Источник фото: ТГ-канал "Воин DV"







В качестве носителей используются РСЗО — "Смерч" или "Торнадо-С". А для атаки с воздуха — самолёты.

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Первые образцы РБК-500 были приняты на вооружение в 1987 году в СССР. В эпоху России бомба была переоснащена на суббоерпипас "Мотив-3М".