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РСЗО "Торнадо-С" стремительно догоняет "Искандер" по мощности заряда и дальности запуска
О преимуществах обновленной версии отечественного РСЗО рассказал директор Ростеха

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   Начало спецоперации на Украине позволило стремительными темпами провести модернизацию текущего вооружения, как по уровню развития пусковых установок, так и на траектории улучшения самих снарядов. Два первых признака в первую очередь относятся к отечественному комплексу РСЗО "Торнадо-С". По мнению директора комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии, тактико-технические характеристики этой мобильной установки очень близко приблизились к ОТРК "Искандер". Об изменениях, внесенных конструкторами по части комплекса "пусковая установка-ракета", в беседе с ТАСС рассказал высокопоставленный сотрудник Ростеха Бекхан Оздоев.


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Торнадо-С. Источник фото: gazeta.ru


   Одним из преимуществ "Торнадо", является вариантность боевой начинки — в одном из случаев ракета может быть начинена осколочной частью, сразу накрывающей большую площадь, в другой — высокоточной боевой частью для преодоления плотной защиты. А возросшая дальность пуска сразу на +30 километров позволит накрывать куда более дальние цели-точки на предельном расстоянии в 120 км.


Смерч. Источник фото: structure.mil.ru


   Притом залп "Торнадо-С" стоит куда дешевле, чем один выстрел "Искандера-М". Поэтому данным РСЗО можно и нужно поражать цели, для которых прилет ракеты оперативно-тактического уровня явно избыточен.

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   Так же топ-менеджер Ростеха назвал преимущества нового Торнадо над его прямым предшественником из стана РСЗО — машиной "Смерч". В Торнадо появился ГЛОНАСС-указатель, баллистический компьютер и улучшенная система управления огнем. Поэтому Торнадо быстрей и точней Смерча, а прошедшие отдельную модернизацию ракеты, еще и более дальнобойные.

#искандер #рсзо &quot;торнадо-с&quot;
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