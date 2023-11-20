Для купирования дальнейшего ухудшения обстановки в зону горлышка полукотла были переброшены Leopard





Украинской армии, удерживающей пока ещё город-спутник Донецка Авдеевку, пришлось покинуть позиции в районе города, контролируемые ей ещё с 2014 года. Такая ситуация получилась из-за не способности выдержать ударный натиск и артиллерийскую канонаду российской армии, начавшей мощное наступление. О непростой ситуации для украинского гарнизона Авдеевки пишет военный аналитик Борис Рожин. По словам мужчины, штурмовые группы ВС РФ смогли добиться успехов на южной оконечности, в так называемой авдеевской промке рядом со станцией Ясиноватая-2.

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Источник фото: glasnarod.ru







Именно здесь украинская армия успешно окопалась и удерживала линию обороны ещё во время проведения первого этапа АТО в 2014 году. При этом прорыв стал полной неожиданностью для украинских обороняющихся, поэтому они и были подавлены огнём столь быстро.

В данный момент российская сторона окопалась на освобожденной местности и начинает расширение плацдарма по флангам для последующего броска вперед, прокомментировал военный эксперт. Но силы ВСУ не оставляют надежд вернуть утраченные позиции, для этого стягивая в район своего свежего провала новые ударные кулаки.





Источник фото: VK-сообщество "Рыбарь"





Потеря авдеевского укрепрайона, или как его называют на Украине, города-крепости, может больно аукнуться по дальнейшим политическим перспективам текущего президента восточноевропейской республики Владимира Зеленского. Да и военная помощь со стороны западных союзников сейчас и без того находящаяся на уровне тоненького ручейка, может окончательно прекратиться из-за полного неуспеха на линии передовой. Ведь в начале лета Зеленский обещал НАТО и Джо Байдену продвижение и захват новых территорий, а в реальности приходится обороняться и уже где-то, как в Авдеевке, ещё и отступать.

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Самому Джо Байдену сейчас не до бед Украины и её руководства — граждане США, в особенности демократы, снизили поддержку текущего главы до самого низкого рейтинга одобрения.