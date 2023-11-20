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В кадр видео попал танк ВСУ Leopard 1A5 — ОБТ с самой слабой бронёй даже на фоне устаревшего Т-55
Из-за дефицита дошла очередь и до первого поколения немецкой "кошки"

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   Во всемирную паутину было загружено видео с поездкой немецкого Leopard 1A5, относящемуся к первому поколению танков продукции Krauss-Maffei Wegmann. Согласно описанию, немецкая "кошка" передвигалась в зоне рядом с передовой и ролик относительно свежий.

   Занимательным фактом, который необходимо знать, является чрезвычайно тонкая броня послевоенного танка ФРГ — его базовая броня толщиной в 70 мм, делает эту германскую продукцию крайне уязвимой практически для любого вооружения, крупнее обычного стрелкового калибра: от среднекалиберных пушек и "Ланцетов" (наверняка способных поразить слабобронированный по современным меркам танк с первого выстрела), до тяжелых ПТРК "Корнет" и противотанковых ракет "Вихрь", запущенных с вертолётов. А на промерзшей земле эту технику из прошлого ожидают припорошенные листвой и в некоторых местах снегом мины ТМ-62М.

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Источник фото: topwar.ru


    По ряду непонятных причин, украинские инженеры даже не удосужились смонтировать на башенную установку и корпус ОБТ блоки динамической защиты, что кратно снижает шансы выбраться из первого сражения относительно целым и добраться хотя бы до ремонтной базы до устранения поломок и повреждений.

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   По всей вероятности, решение обратиться к резерву из устаревших танков украинского Генштаба говорит о том, что командование ВСУ исчерпало ударные кулаки современных и актуальных версий, переданных западными союзниками для широко анонсированного, но окончившегося полным провалом наступления на юге Запорожской области.

#leopard #leopard 1a5 #leopard на передовой
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