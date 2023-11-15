По прогнозу эксперта, двигатель второго этапа способен увеличить крейсерскую скорость полёта Су-57 примерно до 1,5 числа Маха, а то и 2-х

Многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения Су-57 будет оснащен по действующему контракту так называемыми силовыми установками второго этапа, получившими производственное название "изделие 30". Об этом было заявлено в телеграм-канале Ростеха.

Изменения в технической части призваны сделать тяжелый двухдвигательный истребитель сильней по качеству боевых возможностей и отвечающему всем самым новым вызовам, в потенциале своем посмевшим бросить "приглашение" на бой новейшему российскому образцу. Для этого в постоянном режиме в самолет интегрируют все более новые и новые модули и компоненты с улучшенными характеристиками. Одним из примеров таких изменений и стал движитель "изделие 30".

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Источник фото: iz.ru





И в отличие от иностранных образцов, отечественный перспективный ударный борт "не прохлаждается" в тиши полигонов и тренинговых полетов в глубоком тылу, а самым активным образом используется в конфликте высокой интенсивности в районе проведения российской спецоперации на Украине.

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Су-57 предназначен для прорыва глубоко эшелонированной противовоздушной обороны с помощью технологий малозаметности и способен вести воздушные сражения с любым типом самолета противника, а так же атаковать целы на земле и на воде всем своим передовым и многочисленным арсеналом ракет различного назначения. Одной из которых является та самая Р-37М, способная выбивать авиацию противника на недостижимых расстояниях для западных образцов вооружения, порой превышая этот показатель в 2 раза.