Сбить такой "небесный гостинец" сейчас практически невозможно

Российская армия совершенствуется день ото дня не только непосредственно на передовой СВО на Украине, но и в мирном тылу на территории РФ. По плану происходит перевооружение Ясненского ракетного соединения на более современные средства атаки. О появлении ракетного комплекса "Авангард" в расположении военных в заданном подразделении проинформировало отечественное оборонное ведомство. Видео с транспортировкой межконтинентальной ракеты и её "досылки" в пусковую шахту появилось в публичном доступе.





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Баллистическая ракета УР-100Н УТТХ имеет военное прозвище "самая тяжелые из легких". Источник фото: defendingrussia.ru







В самом заявлении перечисляются этапы проведенных работ и конкретные мероприятия, которые были выполнены для подготовки позиционного квадрата. Были сооружены учебные объекты и помещения для дежурства и отдыха ракетных расчётов.

"Авангард" относится к классу ракет стратегического уровня, доставляющих на орбиту пуска гиперзвуковой блок, способный активно маневрировать и управляться в момент полета наземным оператором. Для его запуска используется баллистическая ракета УР-100Н УТТХ, благодаря которой ударная часть разгоняется до 28 Махов, результатом чего можно смело утверждать, что перехват такого быстродвижущегося объекта практически невозможен с текущими возможностями комплексов ПВО.

Стартовый блок является более новой разновидностью "базовой" версии УР-100Н, созданной в 1976 году в ЦКБ Машиностроения под руководством генерального конструктора Владимира Челомея.





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