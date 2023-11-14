Наверняка в этом виноваты русские

В Пентагоне заявили об очередном переносе сроков испытания американского гиперзвукового вооружения. Так ракета Dark Eagle не полетит в свой испытательный полет ни сегодня, ни в декабре, тем самым полностью зачеркнув оставшийся год, как время для пуска. Поэтому постановка на вооружение гиперзвукового реактивного снаряда откладывается, пишет Jane's.

По мнению издания, во всем "виновата" незадекларированная ранее проблема, которую удалось обнаружить во время стандартной предстартовой подготовки к испытаниям на месте известного мыса Канаверал во Флориде. Что случилось с ракетой — осталось большой тайной, так как помощник министра армии США по закупкам, логистике и технологиям, отказался сообщать секретные подробности, дабы не дать недоброжелателем Вашингтона козыри в руки. Между тем Дуг Буш отметил, что ошибка позволила консолидировать необходимую информацию и сможет со всей тщательностью и возросшим рвением сделать Америку сильней, как и и достигнуть прогресса в гиперзвуковом оружии. Но дежурные слова оказались слабым утешением на фоне не первого и не второго отложенного запуска, когда ещё в марте 2023 года, долженствующие состояться испытания, опять отложили.

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Источник фото: defensenews.com







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Между тем в отечественной специализированной военной прессе в лице "Военное.РФ" рассказали о проекте CPS, имеющем цель создать ракету с планирующим ударным блоком. По задумке американских инженеров, стартовый двухступенчатый модуль вознесет планер и сообщит ему ту самую гиперзвуковую скорость. Если все получится, то новинкой вооружат эсминцы и АПЛ.