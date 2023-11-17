Китайцы впереди планеты всей даже в оружейной сфере

Засекреченная китайская 155-мм САУ по своим тактико-техническим характеристикам на голову превосходит аналогичного калибра западные самоходные установки на гусеничном шасси. О новейшей самоходке на вооружении китайской армии рассказал ученый Юрий Лямин из Центра анализа стратегий и технологий.

По словам военного специалиста, случайно засвеченная установка с вероятным кодовым именем PLZ-05B, имеет ряд качественных признаков, делающих её непохожей на её прямого предка — САУ PLZ-05. Их отличает иные детали в орудийной башне, корпусе и наконец шасси.

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Точные характеристики в публичной сфере не были оглашены, но по вполне обоснованным подозрениям, текущие образцы китайских оружейных конструкторов, уже сравнялись с лучшими немецкими и американскими САУ, а новая модель должна их превзойти.





Источник фото: ТГ-канал "Dambiev"



Предварительно условная "PLZ-05B" должна заменить 152-мм предшественницу Type 83, созданную ещё 40 лет назад.

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А тем временем западная оружейная промышленность, в частности европейская, настолько деградировали, что даже производство одного десятка немецких 155-мм САУ PzH2000, для того же военно-промышленного германского сектора, это воистину трудовой подвиг, о чём свидетельствует сорванный уже согласованный договор, по которому официальный Берлин "обещал" передать украинскому правительству ровно 100 единиц своей прекрасной PzH2000. Но не передал. Самим надо. Так как у всего немецкого Бундесвера их лишь немногим более 100, а в угоду "какой-то" Украине Шольц и компания не будут снижать обороноспособность Германии.