Опять обманули — вот и верь после этого европейцам

Широко разрекламированный контракт на поставку относительно современных САУ PzH2000 тяжелого 155-калибра украинской армии в количестве 100 штук, детали которого были обговорены между официальными Киевом и Берлином в 2022 году, так и не подписали. О "внезапном" повороте высокопоставленных немецких функционеров рассказал обозреватель из ФРГ Бьорн Мюллер, сославшийся на свои источники информации прямиком из концерна KNDS, занимающегося производством военной техники.

Но даже в момент наибольшей поддержки Украины всем западным сообществом тогдашние критики и скептики заявляли, что при всей "любви" к Украине Вашингтона и Брюсселя, контакт так и останется пустым прожектом. И само время показало, что их предсказания оказались верными и точными. И действительно, наивно было бы ожидать, что техника, в количестве не более 100 единиц, имеющаяся на вооружении того же Бундесвера, отправится на восток Украины, будучи уничтоженной возможно в своём первом бою. И за всё это должны были заплатить обычные немецкие налогоплательщики. К тому же с финансированием самой немецкой армии и её невысокой так сказать боеспособностью, есть изрядные "недоработки". Какая может быть речь о передаче ВСУ 100 штук дальнобойных PzH2000, если германские

военные заказали только 12 таких машин для себя. Да и то, дюжина самоходок поступит в немецкие войска не ранее чем через год.

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Источник фото: wallpaperflare.com





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Словом, для политиков ЕС обещать, весьма актуальный метод проведения переговоров. Так глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прямо заявил, что вместо 1 миллиона снарядов армия Украины получит гораздо меньше (получила около 300 тыс.). Всё потому, что у него нет "личного склада" с таким количеством боеприпасов.