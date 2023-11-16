Вот тебе и контрнаступление украинской армии, когда "наступать" приходится в обратном направлении

Пока под Авдеевкой у ВСУ начинается тот самый "контрнаступ", но уже в обратном направлении, о чем пишут сами украинские военнослужащие из 93-й бригады "Холодный Яр", вынужденные признать отступление с удерживаемых позиций, а её оборона самым натуральным образом сыпется; под Купянском российская армия демонстрирует схожие успехи с их коллегами из-под Донецка.

После массированного артиллерийского огневого налёта, 1-я танковая армия ВС РФ заняла передовые украинские позиции и вклинилась в населённый пункт Ивановка на юго-западе. Успешный маневр позволил оборвать линии снабжения через трассу Ивановка-Кисловка и добраться до железнодорожного полотна.

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Источник фото: vg-news.ru







ВСУ, дабы избежать разгрома, пришлось отойти со своих позиций и остановиться на второй линии обороны между Кисловкой и Песчаной.

А тем временем Владимир Зеленский во время беседы с африканской прессой считает, что переданного количества в числе 31-го американского танка Abrams явно недостаточно для нужд украинской армии. Но, по мнению иностранных СМИ, ему пришло время думать не о "победах", а о судьбе Украины, которой может руководить уже совсем другой человек, прямо намекая на генерала Валерия Залужного.

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Правда, в западных странах считают, что стране, так бездарно распорядившейся современными образцами бронетехники, стоившими определенно не 100$, стоит поумерить свои военные аппетиты, и довольствоваться куда менее дорогими образцами, например, 40-летней давности советскими танками Т-72EA, прошедшими модернизацию на чешском заводе, о чем пишет издание Forbes.