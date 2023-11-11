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Украино-российский фронт встал и изменения для украинской стороны больше соответствуют неудачам, чем победным реляциям, как некоторые киевские чиновники в своих донесениях пытаются передать искаженные данные Владимиру Зеленскому. Между тем о неудачах ВСУ, которые беспокоят до крайности украинского президента, решила написать Telegraph, углубившись в публичные разногласия хозяина Банковой со своим генералитетом, не побоявшимся в лице Залужного сообщить легендарное "глубоких прорывов не будет".
В британском издании четко дали ответ, что всё украинское наступление на южном направлении полностью соответствует критериям полнейшего тупика, из которого просто так не выбраться. Усугубляет данный кризис и явные отрицательные искры между военными и офисными функционерами украинского президента. Причем вражда настолько сильна, что смогла из аппаратного противостояния выплеснуться в публичное русло. Что это, как не слом всей подобной парадигмы, риторически вопрошают в британской прессе.
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Источник фото: telegraph.co.uk
Между тем Зеленский, дабы окончательно не потерять лицо перед своими западными союзниками, по "неведомой причине" решившими прикрутить краник обильной военной и финансовой помощи, вынужден публично отчитать своего прославленного генерала (и по совместительству главкома ВСУ) Валерия Залужного. Зеленский уверен, что ещё ничего "не кончено", а украинская армия покажет себя в скором наступлении, долженствующем состояться ещё до конца 2023 года.
Западные военные аналитики увидели здесь глубокий водораздел между военными и украинскими политиками, который за 20 месяцев СВО ещё никогда не был столь ожесточенным и появившемся в публичной сфере.
The Economist вторит Телеграфу, заявив, что контрнаступление явно окончилось провалом.