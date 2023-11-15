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Барражирующие боеприпасы российской армии производства концерна Калашников, те самые "Ланцеты", стали весьма желанными для рада армейских структур из всех уголков планеты Земля. О чем успел заявить на специализированной выставке в Дубае глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. Но дрон-камикадзе никуда "не полетит" в рамках зарубежных оружейных поставок, пока в них нуждается российская армия, пишут в ТАСС.
Как заявил Михеев, интерес к воздушным боеприпасам новейшего поколения российского производства, только набирает обороты и растет вширь, завлекая всё новых потенциальных покупателей. В данном направлении особо популярны "Ланцеты" и дроны "Куб-Э". Но второй причиной, по которой дроны невозможно вывезти за пределы Родины — это дефицит экспортной документации.
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Источник фото: kommersant.ru
"Ланцет" создан в "Калашникове" с целью поражения различной бронетехники, начиная от обычных армейских пикапов, и заканчивая тяжелыми бронеединицами, защищаемыми композитной броней последнего поколения. В частности дроном были уничтожены немецкий "Leopard" и британский "Challenger", и не в одном экземпляре.
Вместе с тем БПЛА активно совершенствуется, получая модернизационные пакеты в области дальности пуска и повышенного урона боевой части. Кроме того, аппарат получил возможность поражать цели ночью и прожигать технику, защищенную противокумулятивными решетками.