А между тем эффективность "Ланцета" оценили не только на передовой, но и многочисленные потенциальные покупатели

Барражирующие боеприпасы российской армии производства концерна Калашников, те самые "Ланцеты", стали весьма желанными для рада армейских структур из всех уголков планеты Земля. О чем успел заявить на специализированной выставке в Дубае глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. Но дрон-камикадзе никуда "не полетит" в рамках зарубежных оружейных поставок, пока в них нуждается российская армия, пишут в ТАСС.

Как заявил Михеев, интерес к воздушным боеприпасам новейшего поколения российского производства, только набирает обороты и растет вширь, завлекая всё новых потенциальных покупателей. В данном направлении особо популярны "Ланцеты" и дроны "Куб-Э". Но второй причиной, по которой дроны невозможно вывезти за пределы Родины — это дефицит экспортной документации.

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Источник фото: kommersant.ru







"Ланцет" создан в "Калашникове" с целью поражения различной бронетехники, начиная от обычных армейских пикапов, и заканчивая тяжелыми бронеединицами, защищаемыми композитной броней последнего поколения. В частности дроном были уничтожены немецкий "Leopard" и британский "Challenger", и не в одном экземпляре.

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Вместе с тем БПЛА активно совершенствуется, получая модернизационные пакеты в области дальности пуска и повышенного урона боевой части. Кроме того, аппарат получил возможность поражать цели ночью и прожигать технику, защищенную противокумулятивными решетками.