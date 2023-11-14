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Российская армия, а в этом конкретном случае ВКС РФ получили очередное обновление оружейной авиационной номенклатуры — планирующий боеприпас с улучшенными дальновидными характеристиками. Речь идёт о широко известной авиабомбе ФАБ-250М54, дополнительно оснащенной модулем УМПК, позволяющим бомбардировщику проводить сброс с безопасного расстояния, не опасаясь атак зенитных комплексов противника. Причём в качестве модернизации в добавок к модулю коррекции и полета, инсталлировали специальные обтекатели. Последние, благодаря своей правильной с точки зрения аэродинамики геометрической форме, существенно увеличивают дальность полета "летающей бомбы".
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Источник фото: topwar.ru
Именно такими небесными гостинцами на кадрах выше фронтовой бомбардировщик Су-34 и наносит огневое поражение.
Вполне вероятно, что такой пакет усовершенствования будет установлен и на более старших собратьев по авиационному ремеслу: ФАБ-500, и наконец ФАБ-1500, вносящих изрядную сумятицу в стан противника при своем попадании, как это было при атаках разрушенных опор Антоновского моста во время попыток украинского речного десанта закрепиться на противоположном берегу Днепра от Херсона.
Источник фото: скриншот из видео
Не стоит инженерная мысль и в развитии куда более передовых и сложных с точки конструирования передовых средств воздушной атаки. Речь идёт о перспективном легком истребителе Су-75 "Шахматист", получившего помимо базового одноместного варианта, версии с двухместным расположением летного экипажа и полностью беспилотный вариант, служащий для сопровождения "тяжелого" Су-57 в особо опасных миссиях.