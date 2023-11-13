Дрон был сбит во время сбора разведывательной информации для нужд ЦАХАЛ

Пока в Вашингтоне демократы и республиканцы активно спорят, кому нужнее американская военная помощь в текущей ситуации, когда на Ближнем Востоке Израиль проводит наземную операцию против палестинцев, медленно продвигаясь по территории сектора Газа, а на Украине так называемое южное контрнаступление окончилось полным провалом и уже в Генштабе ВСУ ждут ответной атаки россиян в самом неожиданном месте, иранские источники опубликовали кадры поражения MQ-1 Predator (он же MQ-9 Reaper) зенитной ракетой ЗРК комплекса Barq-2, сбившего разведывательно-ударный беспилотник принадлежности США — во время консолидации им информации, получаемой в прибрежном районе йеменской республики. Причем у медленно летящего дрона не было ни единого шанса против подобной атаки.





реклама

Источник фото: ТГ-канал "Colonelcassad"





Американское командование USCENTCOM около суток никак не комментировало свою воздушную потерю, но под давлением неопровержимых доказательств вынуждено было признать перехват своего БПЛА, осуществлявшего сбор разведывательных данных в пользу израильского государства.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде i7 14700К подъехал в Регард ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр 4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр i5 14600KF тоже поступил в продажу

Сейчас в Пентагоне проходит расследование по поводу неприятного инцидента, ведь несмотря, что дрон беспилотный, его цена может достигать около 20 млн. долларов за один экземпляр. К тому же часть оборудования на сбитом аппарате попадает под американский гриф "совершенно секретно".