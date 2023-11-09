Ишь разлетались тут всякие непрошеные БПЛА

Так называемый пресс-офицер йеменских повстанцев, относящихся к группировке "Ансар Алла", поделился информацией, согласно которой хуситские силы ПВО поразили американский беспилотник MQ9 Reaper. Перехват был осуществлен в районе территориальных вод йеменской республики. Новость о поражении разведывательного дрона прошла по местному ТВ, сообщают РИА Новости.





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Источник фото: popularmechanics.com







По данным хуситской стороны, стратегический БПЛА собирал сведения в пользу армии Израиля. Воздушное командование США, расквартированное на Ближнем Востоке, перехват своего беспилотника не подтверждает. Сами же хуситы точно так же не могут опровергнуть опровержение военных США, так как дрон якобы был сбит на водной поверхностью и его фрагменты с помощью наличествующих возможностей группировки "Ансар Алла" со дна морского не поднять.

Но теоретически перехват дрона хуситами возможен, так как у них есть иранские ЗРК Barq-2, способные это сделать. А сам воздушный разведчик представляет собой низкоскоростную большеразмерную цель.

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Немногим ранее ЦАХАЛ отчитался уже о перехвате в ближнем космосе ракеты хуситов, осуществив тем самым низкоорбитальный перехват.