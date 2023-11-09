Дрон консолидировал разведывательную информацию для нужд израильской армии

Вчерашний инцидент в прибрежной зоне Йемена, в ходе которого был перехвачен американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper стоимостью около $20 млн., оказался вовсе не выдумкой повстанцев хуситов, как ранее утверждали спикеры Пентагона. Сегодня руководство американской армии признало, что стратегический БПЛА разведывательной направленности был сбит огнем хуситского ПВО во время полета недалеко от побережья йеменской республики. По словам представителей Пентагона, дрон вёл сбор разведывательных сведений в пользу израильской армии, проводящей боевую операцию в зоне сектора Газа.

Вместе с тем поражение дрона запустило процесс расследования USCENTCOM, зоной ответственности которого, ка региона, является Ближний Восток.

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Источник фото: wallpaperflare.com







Вместе с тем хуситская группировка "Ансар Алла" прямо объяснила, почему был атакован именно этот дрон. По словам представителя организации, БПЛА вел разведку в пользу Израиля, после чего прямо начинались враждебные действия против мирных жителей Газы.

До утра четверга Пентагон всячески отрицал, что "Жнец" был сбит в районе йеменских территориальных вод.





Кадры перехвата. что стратегический Источник фото: ТГ-канал "Colonelcassad"





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В мировой Сети уже доступны кадры перехвата General Atomics MQ-9 Reaper и поражения хуситами. Это было сделано с помощью иранской системы Barq-2. В арабском мире крайне восторженно восприняли факт уничтожения американской "птички". Ведь именно как раз из такой модели был осуществлен запуск ракет, поразивших кортеж с народным героем Ирана - генералом Касемом Сулеймани, под чьим личным руководством была проведена спасательная операция по эвакуации штурмана Константина Мурахина во время коварной атаки турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии.