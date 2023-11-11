Совсем недавно экс-прима российской эстрады вернулась в РФ

Исполнительница песен и некогда популярная артистка российской сцены Алла Пугачева в последнем своем посте на платформе соцсети Instagram* (запрещена на территории РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской) обозвала критиков из числа россиян, прямая цитата: "недоличностями" и "клеветниками". По предположению Пугачевой, скептически настроенных к ней жителей России можно отнести к ещё одной обидной когорте - завистникам.

Деятельность недовольных поступками бывшей примы российской сцены вызвана якобы лишь одним сильнейшим желанием - оттолкнуть поклонников Аллы Борисовны от её текущего творчества, а ведь женщина в бытность свою самой популярной поп-дивой, "жертвовала своим здоровьем и личной жизнью".

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Источник фото: РИА Новости





Между тем по заявлениям Пугачевой, в настоящий момент она не берет на себя роль певицы, вверив свою судьбу "вселенной".

Совсем недавно народная артистка приезжала в Россию в свой известный замок поселке Грязь.

По предположению другого представителя российского шоу-биза — Сергея Зверева, примадонна планирует дать на территории РФ один грандиозный концерт. Между тем организатор мероприятий, и в частности концертов, не подтвердил информацию о 50 000 000 рублей гонорара, способных "заставить" Аллу Борисовну вновь блистать на сцене.





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* — Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности".