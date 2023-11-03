Примадонна "обвиняется" в оскорблении российского народа

Российские военнослужащие, участники добровольческого отряда "Союз", принимающие самое непосредственное участие в боях "за ленточкой", обратились с требованием привлечь музыкальную исполнительницу Аллу Пугачеву к ответственности. Бойцы обвинили приму российской эстрады в оскорблении российского народа. Первым об этом рассказал проект Shot.

По словам солдат, в беседе с журналистами ТГ-канала, авторами новости, Пугачева заслуживает наказания за оскорбление России.

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Источник фото: mk.ru





Чуть ранее активисты из общественной организации "Зов народа", обратились к руководителю СК РФ Александру Бастрыкину с "пожеланиями" провести адресную проверку Аллы Пугачевой, заочно "обвиненной" ими в финансировании украинских формирований. Вторым пунктом обвинения выступает "признаки" оскорбления российского народа.

Как писалось ранее, народная артистка вернулась в Россию 2 ноября через погранпереход в Псковской области. По одной из версий, известная певица вернулась в страну, прославившую её, за документами её детей.

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До этого момента певица "обреталась" в Израиле, где после событий 7 октября вспыхнул давно зреющий конфликт между боевым крылом ХАМАС и еврейской армией.