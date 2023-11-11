По словам стилиста Сергея Зверева Пугачева вернулась в Россию ради юбилейного концерта

Сергей Лавров, выступающий в роли организаторов концертов в РФ, не подтвердил информацию, что звезда советской и российской эстрады Алла Пугачева теперь выступает только за ценник в 500 000 евро. Так же в кругах столичного бомонда циркулировали слухи, что певица специально вернулась в Россию для выступления на сцене (об этом заявил стилист Сергей Зверев). Причем сам концерт в качестве гонорара бывшей примадонне должен был обойтись в 50 000 000 рублей.

Как заявил организатор Лавров, это "миф" и "сказки", так как Пугачева никогда не публиковала свои требования "на весь мир" по части оплаты за единичное выступление.

реклама





Источник фото: ria.ru





Со слов продюсера, всё выглядит иначе: если вы знаете Аллу Борисовну лично, то вы просто набираете ей, либо концертному директору Чупраковой, либо директору иноагента Галкина*. Если номер незнакомый, Пугачева не ответит, - заявил Лавров. И как игра на повышение ставок, если трубку взяли, обычно отвечают, что Алла Борисовна "не поет". Но если вы так хотите услышать алмазный голос советской и российской сцен, то просто назовите сумму, от которой отставной примадонне сделается прекрасно.

Завершил свою беседу делец от мира шоу-бизнеса тем, что всё-таки согласился, что сумма в 50 млн. рублей заставит Пугачеву действительно хорошо подумать, и, наконец, согласиться выступить перед счастливчиком. Правда помимо денег, Алла Борисовна вольна выбирать и место, где её золотой голос прольётся, заверил Лавров.

Так как Пугачева не внесена в список лиц, признанных иностранными агентами, как её муж Максим Галкин, то она может выступать в России везде и в любом городе.





рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде i7 14700К подъехал в Регард ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ 4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр i5 14600KF тоже поступил в продажу

— * признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022

