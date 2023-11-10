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В Северной Америке официально начались испытательные полеты бомбардировщика-стратега B-21 Raider, способного использовать ядерное вооружение. О прорыве для ВВС США сообщила пресс-офицер американской армии Анн Стефанек и написал Reuters.
Полет тяжелого самолета курируют испытательный центр и Объединенный испытательный отряд 412-го испытательного крыла, так же проинформировала военная чиновница.
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Источник фото: nbcnews.com
По результатам тестовых полетов будет дано заключение об устойчивости, способности преодолевать максимальные расстояния и проверке атакующей мощи "гордости" американских инженеров-конструкторов. Кроме того, испытания в США должны укрепить веру американских союзников в способностях и возможностях Вашингтона, как центра силы, показывающего "истинную" безопасность миру, и прежде всего самих Соединенных Штатов.
Источник фото: скриншот из видео
Так же в 5-секндном видео в кадр попал и сопровождающий борт, роль которого исполнял истребитель, "пытающийся" догнать головной самолет.
В правом углу "истребитель-преследователь". Источник фото: скриншот из видео
По данным американской прессы, цена одного экземпляра B-21 Raider - рекордные $692 млн. А вся программа перехода-перевооружения на перспективный бомбардировщик "выудит" из широкого кармана американских налогоплательщиков в астрономическую сумму в $203 млрд.
Согласно расчетам Пентагона, Сев. Америке необходимо как минимум 100 единиц "Райдеров". "Излишки" от почти $700 млрд. будут направлены для обслуживания и потенциальной модернизации.
Военные эксперты провели сравнение, чем "B-21 Raider" в лучшую сторону отличается от своего предшественника "B-2 Spirit".