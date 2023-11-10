Так зарождалась истребительная авиация среди дронов

В связи с возросшей активностью беспилотных аппаратов по обе стороны "ленточки", лишь делом времени было дождаться, когда два противоборствующих дрона сойдутся в схватке. И это время настало: так ТГ-канал "Работайте, братья" продемонстрировал кадры сражения в пятом океане, где сошлись беспилотники в небе Марьинки. Представитель российской стороны первым атаковал квадрокоптер украинской армии, причем последний нес тяжелый боеприпас для поражения защитных укреплений ВС РФ и личного состава.





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Источник фото: fotosklad.ru







Схватка закончилась в пользу БПЛА российской армии, врезавшегося со всей прыти в тяжелогруженый коптер ВСУ. Столь мощный воздушный таран не оставил шансов украинской машине и она спикировала вниз. А взрывчатка взорвалась в безопасном месте, совершенно не причинив вреда.

Недолог тот час, когда помимо дронов-разведчиков и дронов-бомбардировщиков, появятся и те самые истребительные БПЛА, перехватывающие воздушные аппараты противника, как это сделала "птичка" из сегодняшнего видео, совершенно имевшая другие задачи.

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Стало известно, что "Ланцет", помимо самонаведения и встроенного тепловизора, получил версию с радаром LIDAR, заранее подрывающего боеприпас для создания плотной кумулятивной струи, прожигающий защитные решетки бронетехники ВСУ,