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19FortyFive: Американский истребитель 4-го поколения F-15EX Eagle II оказался дороже, чем F-35
Как такое возможно, спросите вы?

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   Пентагон и его компания по модернизации условно устаревших моделей самолётов не перестают удивлять и будоражить военных экспертов США. F-35, как идеальный пример неудачной программы за всю историю арии США, оказался посрамлен и у него появился конкурент по этой незавидной гонке. Таким образцом нецелевого расходования денег американских налогоплательщиков в оборонном ведомстве США может стать F-15EX Eagle II - представляющий 4-ё поколение, и способный в потенциале стать полноценной усовершенствованной заменой классическому F-15. Но тут есть большой камень преткновения, волнующий специалистов - это несоизмеримая цена. Ведь невозможно было представить раньше, что образец 4-го поколения истребителей по своей цене обходит передовое 5-е в лице "Второй Молнии".

   В настоящий момент F-35A и F-15EX для бюджета США обойдутся в 80 млн. долларов - астрономическая сумма даже по меркам богатого Пентагона. Но и это не предел: самолеты F-15EX из второй партии будут стоить по 90 млн., а из 3-й и 4-й уже по 97 млн. долларов.

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   Источник фото: digitalcombatsimulator.com


   Что делать в таком случае американскому армейскому руководству, как не сделать вполне очевидный выбор в пользу тех самых F-35, обладающих куда лучшей малозаметностью. Впрочем, что первый, что второй образцы вполне себе видны на экранах российских РЛС, таких, как С-300, так и более современного аналога С-400 "Триумф", получившего в качестве вооружения новейшую ракету 40Н6 с активной головкой самонаведения, позволяющей зенитному снаряду отрабатывать по целям на удалении до 400 километров и высоте полета от 5 метров до земной поверхности. Подобным образом всего за 10 дней было сбито 17 Миг-29 принадлежности ВСУ.

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   В качестве обновлений модификация F-15EX получила более актуальную версию цифровой системы управления и радар типа АФАР. В новой ревизии истребитель поддерживает работу модулей РЭБ. Но самый главный недостаток в случае потенциального противостояния с современной армией, это неспособность прорваться сквозь насыщенную систему ПВО.

#f-35 #f-15ex eagle ii
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