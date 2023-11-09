Как такое возможно, спросите вы?

Пентагон и его компания по модернизации условно устаревших моделей самолётов не перестают удивлять и будоражить военных экспертов США. F-35, как идеальный пример неудачной программы за всю историю арии США, оказался посрамлен и у него появился конкурент по этой незавидной гонке. Таким образцом нецелевого расходования денег американских налогоплательщиков в оборонном ведомстве США может стать F-15EX Eagle II - представляющий 4-ё поколение, и способный в потенциале стать полноценной усовершенствованной заменой классическому F-15. Но тут есть большой камень преткновения, волнующий специалистов - это несоизмеримая цена. Ведь невозможно было представить раньше, что образец 4-го поколения истребителей по своей цене обходит передовое 5-е в лице "Второй Молнии".

В настоящий момент F-35A и F-15EX для бюджета США обойдутся в 80 млн. долларов - астрономическая сумма даже по меркам богатого Пентагона. Но и это не предел: самолеты F-15EX из второй партии будут стоить по 90 млн., а из 3-й и 4-й уже по 97 млн. долларов.

реклама





Источник фото: digitalcombatsimulator.com







Что делать в таком случае американскому армейскому руководству, как не сделать вполне очевидный выбор в пользу тех самых F-35, обладающих куда лучшей малозаметностью. Впрочем, что первый, что второй образцы вполне себе видны на экранах российских РЛС, таких, как С-300, так и более современного аналога С-400 "Триумф", получившего в качестве вооружения новейшую ракету 40Н6 с активной головкой самонаведения, позволяющей зенитному снаряду отрабатывать по целям на удалении до 400 километров и высоте полета от 5 метров до земной поверхности. Подобным образом всего за 10 дней было сбито 17 Миг-29 принадлежности ВСУ.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В качестве обновлений модификация F-15EX получила более актуальную версию цифровой системы управления и радар типа АФАР. В новой ревизии истребитель поддерживает работу модулей РЭБ. Но самый главный недостаток в случае потенциального противостояния с современной армией, это неспособность прорваться сквозь насыщенную систему ПВО.