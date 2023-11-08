Американской бронемашине просто не повезло встретить на своем пути 237-й полк ВДВ

Украинская бронегруппа попыталась добиться военного счастья в районе населенного пункта Вербовое на запорожском направлении, но не ожидала встретить засадный отряд российской армии. Надежда на ничем не мотивированный успешный прорыв обошлась наступающей стороне потерей дефицитной западной бронетехники иностранных союзников. Причем мощь попадания российского боеприпаса оказалась настолько избыточной, что рассчитанная на защиту против легких калибров пушек, броня американского БТР Stryker абсолютно не справилась, оказавшись пробитой навылет.





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Источник фото: peakpx.com







Так военкор канала RT Игорь Жданов снял кадры боевой работы 237-го полка ВДВ, когда меткое попадание противотанковой ракеты с первого выстрела поразило гусеничную бронетехнику, пролетев через два слоя брони, подспудно подпалив остов ярким пламенем. Такой эффект получился благодаря направленной кумулятивной струе, способной надлежащим способом бороться не только с легкобронированной техникой, но и тяжелыми современными западными танками, защищаемыми многослойной композитной броней.

Вероятней всего пораженным оказался бронетранспортер Страйкер, приписанный элитной 82-й ДШБр ВСУ, попытавшейся добиться успехов на отрезке Работино и Вербового. Но результат показать не получилось.





Горящий БТР Страйкер. Источник фото: ТГ-канал "Военкоры Русской Весны"







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А тем временем в районе Авдеевки Россия применила боеприпас, боевое применение которого больше похоже на кадр из фантастического фильма про пришельцев, где сначала следует мощный сноп небесного света, а потом практически мгновенно происходит множественный разрыв.