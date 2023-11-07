Ранее появилось зрелищное видео с мощным световым лучом, после попадания которого в блиндаж ВСУ началась серия разрывов

Немногим ранее в мировой сети было загружено видео применения неидентифицированного боеприпаса с нисходящим мощным снопом светового потока, похожего то ли на удар молнией, то ли на использование инопланетного оружия. Предполагалось даже, что это первая атака с помощью лазерного луча. Но как оказалось, в битве за Авдеевку был использован боевой модуль "Мотив-3М". Новость о том, какой на самом деле это был боеприпас, первым написала "Военная хроника".

Журналисты тематического ТГ-канала раскрыли правду о сражении за украинские окопы, которые были атакованы изобретением НПО "Базальт". Именно такие боевые модули входят в состав ракет для РСЗО "Смерч" и "Торнадо-С". Если используется авиационный боеприпас, то подобные модули интегрированы в них, например в виде бомбы "Дрель".

реклама





Источник фото: topwar.ru







Благодаря инфракрасной системе наведения, боеприпас попадает "куда нужно", а использование кумулятивного принципа поражения, не оставит шанса даже бронированной цели, имеющей защиту на уровне гомогенной брони, аналогичной закаленному стальному листу в 110-мм. Причем взрыв происходит не в момент попадания, а на расстоянии в 150 метров, необходимых для увеличения радиуса поражения.





Источник фото: ТГ-канал "Военкоры Русской Весны"







рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Именно такая группа боеприпасов и атаковала укрепленные за 8 лет бетонные бункеры авдеевского укрепрайона, где официальный Киев потратил миллионы долларов для бетонирования и армирования буквально каждого клочка города-спутника многомиллионного Донецка. Но с каждым новым днем положение украинских военных здесь становится всё более уязвимым, и в не слишком отдаленной перспективе они все могут попасть в очередной котел.