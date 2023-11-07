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Madarator
Неназванный боеприпас ВС РФ с эффектом молнии поразил позиции ВСУ под Авдеевкой и попал в кадр
Что это было? Споры до сих пор не утихают

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   Уничтожение опорного пункта ВСУ попало в кадр и удивило своей голливудской эффектностью всех смотрящих. Необычные кадры первым опубликовал ТГ-канал "Военкоры Русской Весны".

   На записанном фрагменте прилет боеприпаса в зону расположения личного состава ВСУ напомнил попадание луча молнии в какой-либо объект. Одно точно можно утверждать, что это не пушечный снаряд или выстрел из танка. Не похож удар и на прилёт дрона-камикадзе.

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Источник фото: ТГ-канал "Военкоры Русской Весны"


   Если же отбросить мистику и атаку мощнейшим лазерным лучом, то более правдоподобным объяснением может служить пространственный коридор кумулятивного давления. Именно такие струи мы можем наблюдать при встрече ракеты, выпущенной из ПТРК и попадающий в твердые слои защиты тяжелой бронетехники. Но это немного другой случай - поражение происходит именно сверху, а не сбоку от цели. Вероятно, это был сброс одного из боеприпасов с кумулятивным эффектом, упавшим метким сбросом с квадрокоптера или любого другого дрона.

   Между тем авдеевский гарнизон украинской армии за долгие восемь лет крепко окопался в городе-пригороде Донецка. И российской стороне порой приходится прибегать к самым хитрым ухищрениям и тактике для результативного штурма забетонированных "в ноль" позиций противника. 

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   Так, используя ранее большой гражданский опыт в строительстве, военный совет интербригады "Пятнашка" использовал старинный метод подкопа и подорвал украинские позиции большим количеством взрывчатки, активированной в нужном месте и в нужное время.

#всу #авдеевка
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