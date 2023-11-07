Воздушный аппарат должен быть способен подниматься в ближние слои космоса

В фирме "Туполев" заявили о получении патента на гиперзвуковое воздушное средство, оснащенное движителем, использующим два вида топлива. Причем у самолета не одна силовая установка, а целых три, работающих на принципе турбореактивной тяги.

Патент, по информации ИА ТАСС, выдан на "Сверхзвуковые самолеты", где и описывается инженерная конструкция. Причем в "Туполеве" так же получили регистрационные удостоверения ещё на два связанных между собой изобретения: "Монтаж и размещение силовых установок" и "Космические транспортные корабли многократного применения". Все эти разработки в комплексе должны обеспечить бесперебойную работу воздушного средства при полете в режиме гиперзвука, когда внешняя обшивка корпуса подвержена критическому перегреву из-за высоких скоростей в плотной воздушной атмосфере.

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Источник фото: bfm.ru







Так же добавлено описание и принцип задействования так называемого криогенного топлива, благодаря которому аппарат и разгоняется до тех самых немыслимых скоростей. И вот здесь российские инженеры решили одну из базовых проблем использования гиперзвука - охлаждение наиболее раскаленных частей планерной системы, к которым во время субкритических с точки температурного слепка параметров и поступает охлаждающая топливная смесь. Сюда входят сам двигатель и внешний корпус планера, как наиболее подверженные перегреву детали самолета.

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Из патента известен и примерный состав топливного охладителя и одновременно топлива - это сжиженный водород.