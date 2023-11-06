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Madarator
ЦАХАЛ задействовал на территории Газы свой новейший БТР "Eitan", стоимостью $3 млн.
Броневик защищен активной бронёй Iron Fist и оснащен безэкипажной башней как у российской Арматы

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   ЦАХАЛ использовала в качестве средства усиления в секторе Газа БТР новейшей разработки "Эйтан". Серийное производство которого началось всего лишь 3 года назад. Кадры появления на передовой продвинутого броневика были опубликованы пресс-офицером израильской армии.

   Сама же технологичная новинка появилась на вооружении лишь по финалу 2021 года. Сборка боевых машин осуществлялась, согласно ранее опубликованным планам, в цехах Ремонтно-восстановительного центра. Именно эта фабрика известна тем, что здесь изготавливаются те самые "Merkava" и тяжелые БТР "Namer".

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Кадры с передовой. Источник фото: anna-news.info


   Разработка бронированной колесной техники стартовала ровно 9 лет назад и затянулась на 5-летку. Причем конструкторы использовали опыт более ранних моделей "Меркав" и "Намеров".

   Всего Eitan может перевозить десантное отделение из 10 человек и эксплуатируется экипажем, состоящим из 3-х человек. В качестве защиты задействуется система активной брони Iron Fist, на иврите звучащая как Хец Дорбан. Башня же соответствует концепции российской Арматы, то есть полностью необитаемая. В качестве основного вооружения используется 30-мм пушка, средством поддержки которой используется классический пехотный пулемет калибром 7,62 мм. Броневик способен бороться с танками противника с помощью размещенного на корпусе бронемашины противотанкового средства Spike LR II.

   БТР дополнительно приспособлен для ведения боев с целями, находящимися на возвышенностях, например, окнами высотных зданий и холмах. 

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   Но не только своим вооружением отметился новейший образец: стоимость одного экземпляра Эйтана достигает существенных для базового БТР $3 млн.

#сектор газа #eitan #эйтан
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