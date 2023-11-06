Он присоединился к авианосцу "Дуайт Эйзенхауэр"

В целях сдерживания и проецирования силы в регион Ближнего Востока добрался подводный ракетоносец серии "Огайо", вооруженный ракетами "Томагавк" и "UGM-133A Trident II". О появлении у израильских берегов ПЛАРБ проинформировало Центральное командование Пентагона в одной из западных соцсетей.





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Запуск "Трезубца" с АПЛ, Источник фото: ru.wikipedia.org





По одной из версий, атомная подводная лодка должна довести мысль до ряда арабских стран о недопустимости открытой вооруженной поддержки вооруженных подразделений ХАМАС в их противостоянии с еврейским государством.





Источник фото: телеграм







Ранее стало известно о появлении в жарких водах ближневосточного региона АУГ с флагманом "Дуайт Эйзенхауэр", несущем на своей палубе до 9 авиационных эскадрилий.

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Правда что делать с защитой американских военных баз в Сирии и Ираке, в Пентагоне и в Вашингтоне сказать достоверно не способны: пока силы ПВО армии США берегут спокойствие официального Тель-Авива, госсекретарь Энтони Блинкен взволнованным голосом в Багдаде напрямую на камеру просит Иран перестать атаковать военные форты американцев в вышеобозначенных государствах.