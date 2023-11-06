Видать хлебные времена для аферистов давно минули

Самым упорным мошенником, получившим своеобразный титул октября за настойчивость в сфере телекоммуникационных технологий, стал один из анонимных "телефонных разбойников", попытавшийся 1145 раз за 7 минут дозвониться до одного из гипотетических "клиентов", которого предполагалась обмануть и вывести украденные деньги. О занимательном случае из своей практики рассказал директор по противодействию мошенническим действиям (фроду) компании ПАО "Вымпелком".





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Источник фото: spb.kp.ru





Как поделился Петр Алферов, попытка дозвониться длилась около 7 минут. В течение 420 секунд настойчивость преступника позволила ему предпринять 1145 попыток попытаться соединиться с потенциальной жертвой. В незаконной работе правонарушителю помогала специализированная программа по автодозвону посредством перебора "фальш-номеров".

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Между тем мошенники решили поменять устойчивую модель обмана и начали притворяться работниками одной из российских спецслужб, якобы обнаруживших возможность перевести средства на один из счетов СБУ.