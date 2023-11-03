Он обещал обучить своих студентов, как зарабатывать больше

Ютубер и блогер Аяз Шабутдинов, имеющий широкую известность в нише преподавательской деятельности, посвященной старту в предпринимательстве и дальнейшему развитию в этой стезе, с количеством подписчиков в одной из запрещенных западных соцсетей под 2 миллиона, был задержан в столице России и получил обвинение в мошенничестве. Основателя холдинга Лайк обвинили в мошеннических действиях при продаже своих образовательных курсов. О задержании основателя технологической образовательной компании уже написали ТАСС и БРК, имеющие осведомленных источников в правоохранительных органах.

До этого в своем сториз Аяз опубликовал текст, что мол, он летит в Вену. Но как оказалось, уехать из страны не удалось.

реклама

По данным ТВ-канала "112", на 32-летнего Шабутдинова составлено много заявлений в полицию, а сам он подозревается в неуплате налогов.





Источник фото: vot-tak.tv







Про "патриарха" предпринимательских курсов известно, что он родился в Пермском крае и получил диплом Удмуртского государственного университета по специальности "Государственное и муниципальное управление". Себя же он позиционирует исключительно в качестве миллиардера и инвестора. Но недоброжелатели опровергают эти самоналоженные регалии, и более склонны считать, что он обыкновенный раскрутившийся "инфоциган", к которым не без оснований причисляют основательницу "марафонов желаний" Елену Блиновскую, не пожелавшую в свое время выплатить 1 миллиард налогов, и не менее известную блогершу Лерчек, получившую штраф в 124 млн. рублей по двум статьям уголовного кодекса.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Отделается ли Аяз Шабутдинов только лишь штрафом, как две вышепречисленные личности, покажет время. Но, вероятней всего, курсы по налогам и сборам ему придется "пересдавать" несмотря на статус "учителя".