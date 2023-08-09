На сегодняшний день передано в федеральный бюджет лишь порядка 3% от общей суммы задолженности

Автор "Марафона желаний" и до кучи множества личностных и бизнес-тренингов - Елена Блиновская, подверглась очередному аресту имущества и банковских счетов.

По результатам нового заседания в Пресненском суде в Москве у бизнесвумэн арестовали десятки банковских счетов, открытых в большинстве крупных финансово-кредитных организаций: от Сбера до ВТБ и Тинькофф. Под судебные санкции в общем количестве попало 12 счётов и 54 расчётных счёта различных ООО. Кроме того взыскание направлено на движимое имущество в виде машин премиум- и элит-классов: Lamborghini Urus, Bentley Continental, Mitsubishi Outlander и Jeep Wrangler. Заморозили и владение гидроциклом, болотоходом, мотоциклом Harley-Davidson, оформленными на мужа Блиновской.

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Источник фото: ura.ru







Обеспечительные меры суда могут быть обжалованы и не вступили в законную силу.

Между тем из 918 млн. рублей неуплаченных налогов известный коуч и гуру в различных ипостасях, выплатила только порядка 30 млн. в федеральный бюджет.

В настоящий момент пытавшаяся сбежать из России куратор различных бизнес-идей, находится под домашним арестом и ждёт дальнейшего решения своей судьбы.