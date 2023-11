"Потерянная" композиция была записана в 1978 году

Легендарные участники рок-группы The Beatles при самом активном содействии искусственного интеллекта представили на суд почтенной музыкальной публики свою "финальную" композицию, называющуюся Now And Then, что в переводе на русский звучит, как "Сейчас и Потом".

В основе песни лежит так называемая демо-запись Джона Леннона, созданная им в далеком 1978 году. Причем зная о великом наследии ливерпульской четверки, "реанимировать" трек попытались спустя десять лет в начале 90-х, но тогдашнее развитие техники и технологии было не в состоянии справиться с недостаточным качеством записанного звука.

И вот спустя практически 50 лет прославленный режиссер киносаги "Властелин Колец" Питер Джексон, задействуя современный инструментарий искусственного интеллекта в своей студии провел титаническую работу над песней из глубокого 1978 года и смог убрать мусорные шумы. После Пол Маккартни отдельно записал бас, а Ринго Старр барабаны. И как финальная точка, были подняты архивные записи гитарного соло и бэк-вокала Джорджа Харрисона и добавлены в музыкальную сессию.

Теперь практически каждый может услышать старый-новый хит благодаря совместной творческой работе человека и нейросетей.