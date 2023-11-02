За минувший месяц продажи скаканули до двукратного уровня

Кажется, один из отечественных производителей легкого автотранспорта может выписывать премии своему менеджменту и поднимать бокалы с шампанским. В канун окончания очередного финансового года продажи фирмы АвтоВАЗ по части марки Lada установили новый рекорд, державшийся на протяжении последнего десятилетия. Так октябрьский "пьедестал" пал, проинформировали в пресс-службе компании.

Сразу же официальный представитель из своей штаб-квартиры в Тольятти привел следующие цифры: по меньшей мере на момент октября текущего года дилеры компании отгрузили порядка 40 912 пассажирских и коммерческих автомобилей марки Лада покупателям. Как указывается, это новый максимум за крайние 10 календарных лет. А всего за весь год удалось продать 283,5 тыс. машин.

реклама





Источник фото: avto.ru





рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

К настоящему моменту, по заявлениям президента "АвтоВАЗа" Максима Соколова, рынок отечественных авто на 37% состоит новых автомобилей Lada. А темпы роста, показанные в 2023 году, перешли отметку на 15 условных пунктов процентов. Тем самым прямо сейчас каждые 1\26 минуты с фабричных цехов в "столице" АвтоВАЗа Тольятти, выезжает один образец российского авто, написали журналисты "Национальной службы новостей".