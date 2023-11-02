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Madarator
Bild: Российские дроны ZALA успешно проникают в ближний тыл и рассекречивают все позиции ВСУ
Не посмотришь - не увидишь, не расспросишь - не найдешь

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   Пока украинское командование жалуется на неспособность одержать верх над Россией устаревшим вооружением, а поход на Крым и вовсе не похож на легкую прогулку, как до этого думал главком ВСУ Залужный в своем нашумевшем интервью для западной прессы в лице The Economist, известный военный германский журналист Юлиан Репке в своей публикации для Bild утверждает, что ВС РФ не читает западную прессу, а просто берет и изобретает что-то новое и очень эффективное. А потом без промедления вводит в практическую эксплуатацию и достигает немедленных результатов. Не в последнюю очередь это касается собственных разведывательных беспилотных аппаратов, вторгающихся в ближние тылы украинской армии, и в "безжалостном режиме" рассекречивающие позиции ВСУ. А дальше в сверхоперативном качестве эти данные оказываются у российских военных, пишет корреспондент.

   В своем репортаже Репке упомянул те самые беспилотники ZALA (именно эта компания производит теперь уже и на Западе ставший легендарным дрон-камикадзе "Ланцет"). По словам журналиста, эти дроны с превосходной дальностью полета залетают в воздушное пространство тылов Украины, находят все секреты украинской армии. Но, как говорится, лиха беда начало. Все собранные данные "не залеживаются", а в режиме реального времени передаются "куда надо". 

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Источник фото: zala-aero.com


   Таким образом, все скрытные маневры ВСУ, в том числе и оперирование резервами, и направление предполагаемого главного удара, прекрасно известны русским. Ну а дальше в дело вступают ракеты и дроны-камикадзе. 

   Кроме того, те самые ZALA 421-16Е совершают свой полёт в режиме скрытности, и их очень трудно обнаружить текущими комплексами ПВО украинской армии. А из-за пониженного шума их трудно услышать, как до этого было с шумной "Герань-2". Из других технических характеристик Репке обозначил дальность полета в 75 км и находиться в воздухе до 240 минут. Так же БПЛА оснащен высококачественной оптико- и видеозаписывающей аппаратурой.

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   В России создали разведывательный аналог "Ланцета", способный преодолевать ЛБС со средствами РЭБ и проникать в тылы украинской армии.

#bild #zala 421-16е #дроны zala
Источник: youtube.com
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