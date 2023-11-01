На Украине российские силы начинают наступление сразу на нескольких направлениях

На Угледарском направлении у россиян есть успехи. Так, по сообщению информационного агентства ТАСС, ВС РФ захватили опорный пункт украинской армии, пленив часть держащего здесь оборону пехотного отделения. О результативном бое рассказал офицер, занимающий должность командира роты.

По словам комроты мотострелков с полевым позывным "Чех", внезапное нападение на потерявших боевую бдительность украинских военнослужащих было скоротечным и позитивным. По итогу сражения за опорник в руках бойцов ВС РФ в плену оказался сам руководитель отделения и трое его подчиненных. Причем, как рассказал пленный, атака россиян была настолько неожиданной, что часть личного состава, оставленная здесь украинским командованием для обороны, попросту спала.

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Источник фото: iz.ru







Между тем опорный пункт был не только взят, но и российской стороной укреплен для дальнейшей обороны от украинцев, пожелавших в случае чего отбить назад укрепленный узел.

Тем временем известный российский военкор Андрей Руденко поделился информацией, что не только Авдеевка сейчас эпицентр заметных боев, но и угледарская ЛБС.

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И как факт, ввиду стремительно ухудшающейся боевой установки для гарнизона ВСУ в так называемом авдеевском полукотле, украинское командование вынуждено перебросить элитную 47-ю ОМБр бригаду "Магура" со стоящими на вооружении немецкими танками "Leopard 2", один из которых был уничтожен здесь же.