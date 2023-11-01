Дрон является боевой модификацией сельскохозяйственного аппарата

На одном из запорожских отрезков, где по сей день с начала лета происходят жаркие сражения, военнослужащие добровольческого батальона "Крым" перехватили дрон тяжелого класса "Баба Яга". О результативной боевой работе по защите воздушного пространства рассказал непосредственно боец формирования добровольцев в своей беседе с корреспондентом ТАСС.

Дрон-сбрасыватель "Баба Яга" является грозным оружием, способным делать вылеты даже ночью. Сам по себе он является боевой модификацией гражданского коптера Reactive Drone Agric RDE616, переделанного украинской армией из сельскохозяйственного аппарата в "гексакоптер-бомбардировщик".

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Скриншот из видео с Бабой Ягой. Источник фото: mk.ru







Благодаря шести двигателям=пропеллерам тяжелый беспилотник способен поднять до 50 килограмм. А для успешного противодействия РЭБ-установкам в него вмонтированы помехоустойчивые модули радиосвязи. Ещё одним из достоинств украинской техники можно назвать интегрированный "бортописец", способный во внутренней памяти хранить программируемый маршрут летного задания.

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Между тем согласно изданию Economist, российская сторона сделала жизнь бойцов на передовой благодаря массовому внедрению ударных дронов весьма трудной, порой украинские военнослужащие не могут добраться до передовой, сначала замеченные российскими Орланами, а потом атакованные fpv-дронами, не оставляющими шансов не то что бы слабозащищенным пехотинцам, но и поражая даже тяжелые танки из Германии - Leopard 2.